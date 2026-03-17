МакSим о жизни на вокзале после переезда в Москву: «Мне все так нравилось»

Певица МакSим в беседе с kp.ru рассказала о своих первых днях в Москве.

МакSим первые восемь дней жила на вокзале после переезда в столицу. По словам певицы, все это тогда ей не казалось испытанием или трудностями.

«Мне все так нравилось! Я из тепличных условий и опеки мамы-педагога вырвалась в незнакомый город, где у меня не было ничего», — рассказала артистка.

По словам МакSим, она радовалась свободе и легкости от опеки родителя. Артистка призналась, что после Казани ей пришлось начать жизнь сначала. В Москве она снимала однокомнатную квартиру со знакомой. Как отметила певица, денег хватало только на лаваш и воду.

«В то время у многих уже были компьютеры, телефоны. У меня ничего не было, я писала диплом от руки. Защитила на пятерку. Но к этому времени я уже получила «Золотой диск» за «Трудный возраст» и была лидером продаж в России. Это очень помогло во время защиты», — поделилась исполнительница.

