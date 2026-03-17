Дайнеко о сбоях мобильного интернета в России: «В глубине души этому радуюсь»

Певица Виктория Дайнеко в Telegram-канале нашла плюсы массовых сбоев мобильного интернета в России.

Дайнеко подчеркнула, что понимает стресс людей, чья работа завязана на интернете. Однако, по ее мнению, в этой ситуации можно найти свои положительные стороны.

«Я в глубине души этому радуюсь, потому что наконец люди могут пообщаться друг с другом, а не смотреть в гаджеты. Читать книги в метро, а не листать ленту в соцсети. Сужу по себе, потому что моя жизнь до этой дурацкой зависимости от соцсетей была куда увлекательнее», — поделилась артистка.

По словам Дайнеко, раньше она проводила много времени в компании друзей, часто читала и играла в настольные игры. Она перестала это делать после того, как начала активно использовать соцсети.

Артистка также добавила, что сбои мобильного интернета усугубят чрезвычайные происшествия, потому что люди не смогут вовремя вызвать помощь.

«Правда, кто-то сказал, что скорую не получилось вызвать из-за отсутствия связи в центре — вот это очень плохо. Пора ставить домашний телефон?» — рассказала певица.

