Мужу Арзамасовой провели операцию на глазах

Фигуристу Илье Авербуху провели операцию на глазах
Кадр из видео/Telegram-канал «Илья Авербух»

Фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал в Telegram-канале, что решился на коррекцию зрения.

Авербуху сделали операцию на глазах из-за дальнозоркости. Спортсмен поделился всеми этапами процедуры. Сначала фигурист прошел диагностику и проконсультировался со врачами. Медики провели операцию с установкой интраокулярной линзы. Хореограф остался доволен хирургическим вмешательством.

«Если по-простому, это технология, когда твой хрусталик заменяют на искусственный, и ты снова видишь четко и далеко, и близко. Без усталости, без напряжения. Операция прошла незаметно для меня, восстановление заняло минимум времени. И самое главное — я перестал щуриться. Теперь, просыпаясь утром, я сразу вижу мир четко», — поделился фигурист.

В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант».

8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Ранее звезде сериала «Воронины» удалили злокачественную опухоль.

