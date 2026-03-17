Фильм «Космос засыпает» стал триумфатором фестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз международного конкурса — «Золотая тайга» — получила испанская картина «Глухая» режиссера Эвы Либертад Гарсии Лопес, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе фестиваля.

Главным триумфатором российского конкурса стал фильм «Космос засыпает» Антона Мамыкина. Картина получила сразу несколько наград: «Золотую тайгу» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебют, приз зрительских симпатий «Цветы Таежной надежды», специальный приз «За сохранение культурных традиций», а также приз Гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу. А сыгравший в фильме Марк Эйдельштейн получил приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.

Специальный приз президента фестиваля Эмира Кустурицы «За поддержание творческого огня в российском кинематографе» был вручен Федору Бондарчуку.

В международное жюри вошли китайский сценарист Лу Вэй, актриса и режиссер из Камеруна Ндамо Дамарис, испанский кинокритик и продюсер Хайме Кристиан Ногера Мартин и сербский режиссер Горан Радованович. Победителей российского конкурса определяли режиссер Андрей Прошкин, музыкант Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева, актриса Александра Урсуляк и актер Леонид Ярмольник.

В 2026 году фестиваль собрал 56 фильмов из России, Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Ближнего Востока. Всего в Ханты-Мансийск приехали около 30 зарубежных гостей, включая представителей Китая, Индии, Испании, Турции, Сербии и ЮАР.

Фестиваль «Дух огня» проходит в Югре с 2002 года и считается крупнейшей в России международной площадкой для дебютного кино.

Ранее на фестивале Эмир Кустурица заявил о необходимости честных историй в современном кино.

 
