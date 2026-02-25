Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Дочь Маши Распутиной станет участницей «Пацанок»

Дочь Маши Распутиной примет участие в шоу «Пацанки»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова примет участие в 10 сезоне реалити-шоу «Пацанки». Об этом сообщает kp.ru.

Проект выйдет 12 марта. Захарова призналась, что пришла на проект из-за обиды на родителей и недолюбленности. Девушка верит, что «Пацанки» могут дать ей возможность избавиться от ярлыка «идеального звездного ребенка».

«Когда я слушаю других участниц, в глубине души начинаю надеяться, что мне помогут, что я такая не одна, и становится легче», — поделилась дочь певицы.

Захарова добавила, что рождение в семье популярной певицы стало для нее испытанием, а не привилегией. Она не чувствует, что находится в тени своей звездной матери. Девушка призналась, что ей всегда не хватало любви и поддержки от родителя.

«Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваемая, как стена. Я надеюсь, после выхода проекта она поймет и признает, что была не лучшей матерью, и в воспитании и общении со мной допускала ошибки», — рассказала Захарова.

Ранее Маше Распутиной предсказали получение звания заслуженной артистки.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!