Дочь Маши Распутиной станет участницей «Пацанок»

Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова примет участие в 10 сезоне реалити-шоу «Пацанки». Об этом сообщает kp.ru.

Проект выйдет 12 марта. Захарова призналась, что пришла на проект из-за обиды на родителей и недолюбленности. Девушка верит, что «Пацанки» могут дать ей возможность избавиться от ярлыка «идеального звездного ребенка».

«Когда я слушаю других участниц, в глубине души начинаю надеяться, что мне помогут, что я такая не одна, и становится легче», — поделилась дочь певицы.

Захарова добавила, что рождение в семье популярной певицы стало для нее испытанием, а не привилегией. Она не чувствует, что находится в тени своей звездной матери. Девушка призналась, что ей всегда не хватало любви и поддержки от родителя.

«Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваемая, как стена. Я надеюсь, после выхода проекта она поймет и признает, что была не лучшей матерью, и в воспитании и общении со мной допускала ошибки», — рассказала Захарова.

Ранее Маше Распутиной предсказали получение звания заслуженной артистки.