«Мама одного из любимых мужей подарила»: Лолита сделала из икон бывшей свекрови серьги

Певица Лолита призналась «Газете.Ru», что сделала из икон, подаренных бывшей свекровью, серьги. Украшения она продемонстрировала на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026».

Артистка рассказала, что иконки остались у нее после развода, однако она забыла про них. Подарок свекрови Лолита обнаружила только недавно, когда перебирала вещи.

«Мама одного из моих любимых мужей, моя свекровь, подарила нам иконки, и они лежали очень долго. Она не так давно скончалась. Мы в хороших отношениях остались и со свекровью, и с моим бывшим мужем. И когда я перебирала вещи, нашла эти две иконки. Естественно, мой бывший муж сказал: «Я не буду носить, ты носи». Я взяла серьги, которые у меня были, сняла звездочки и повесила эти две иконки, подаренные бывшей свекровью. И у меня теперь все спрашивают, что это за серьги, а это настоящие церковные иконки», — поделилась Лолита.

По словам певицы, несмотря на многочисленные браки, настоящими она считает только два из них. Однако она не стала пояснять, каких мужей любила больше остальных.

«Самые мои единственные любимые мужья, которые были – один, к сожалению, умер, а другой находится за границей, и мы не можем общаться. Но я бы сказала, что эти браки считаю единственными в моей жизни, а не просто походы в ЗАГС туда и обратно», — заявила исполнительница.

Ранее Лолита повторила трендовый танец Мота.