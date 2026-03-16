Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького

Актер Андрей Голиков скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале театра МХАТ имени Максима Горького.

Причина смерти неизвестна. Голиков являлся одним из старейших актеров театра.

«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича», — заявили представители МХАТа.

Голиков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году, а в 1976-м — режиссерский факультет Школы-студии. В том же году он стал актером театра МХАТ имени Горького. В 1987 году актер остался в труппе театра под руководством Татьяны Дорониной.

Артист принимал участие в таких спектаклях, как «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Три толстяка», «Господа Головлевы». Он также сыграл в постановке Константина Богомолова «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Позже он был не только актером, но и режиссером этого спектакля.

В разные периоды жизни Голиков сотрудничал с Центральным детским театром, Грозненским русским драматическом театром им. Михаила Лермонтова, московским театром Et Cetera. Артист также преподавал в Школе-студии МХАТ и Институте современного искусства и во ВГИКе.

