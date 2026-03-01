Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Киркоров назвал себя первым рэпером в России

Певец Филипп Киркоров назвал песню «Зайка моя» первым российским рэпом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров назвал себя первым российским рэпером. Его слова передает «Пятый канал».

«На переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал, менялся и пел и хаос, и рок, и рэп. У меня всё было, я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? «Зайка моя» — это что? — Рэп. А кто до меня?» — поделился артист.

Киркоров презентовал свой новый музыкальный альбом Uno. В него вошли как новые треки исполнителя, так и старые хиты. Артист выпустил альбом впервые за шесть лет.

В сентябре 2024-го Филипп Киркоров признался на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ, что не хотел становиться поп-музыкантом. Артист назвал себя байкером и рокером. По словам певца, он всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом. Его карьера изменилась после трека «Атлантида».

Продюсер Павел Рудченко заявлял, что не может представить Филиппа Киркорова в образе рокера. Он считает, что артисту наиболее подходит образ поп-певца в некоем «фриково-гламурном» варианте. По мнению продюсера, музыкант приобрел популярность именно из-за такого амплуа.

Ранее Киркорову предрекли проблемы с продажей квартиры за 240 млн, в которой он жил с Пугачевой.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!