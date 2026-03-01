Киркоров назвал себя первым рэпером в России

Певец Филипп Киркоров назвал себя первым российским рэпером. Его слова передает «Пятый канал».

«На переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал, менялся и пел и хаос, и рок, и рэп. У меня всё было, я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? «Зайка моя» — это что? — Рэп. А кто до меня?» — поделился артист.

Киркоров презентовал свой новый музыкальный альбом Uno. В него вошли как новые треки исполнителя, так и старые хиты. Артист выпустил альбом впервые за шесть лет.

В сентябре 2024-го Филипп Киркоров признался на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ, что не хотел становиться поп-музыкантом. Артист назвал себя байкером и рокером. По словам певца, он всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом. Его карьера изменилась после трека «Атлантида».

Продюсер Павел Рудченко заявлял, что не может представить Филиппа Киркорова в образе рокера. Он считает, что артисту наиболее подходит образ поп-певца в некоем «фриково-гламурном» варианте. По мнению продюсера, музыкант приобрел популярность именно из-за такого амплуа.

