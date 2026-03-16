Звезда «Битвы за битвой» обвинила в побоях охранника «Оскара»

Актриса Тейяна Тейлор заявила, что ее схватил охранник на «Оскаре»

Звезда фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор обвинила в побоях охранника церемонии «Оскар». Об этом пишет TMZ.

После окончания церемонии вручения наград артистка вместе с соруководительницей Warner Bros Памелой Абди отправилась к сцене, чтобы сфотографироваться с коллегами по фильму Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Однако охранник сперва оттеснил актрису, чтобы не дать ей пройти, а после схватил ее за руку.

Кадр из видео/Соцсети

Тейяна Тейлор возмутилась и закричала на охранника, отметив, что он применил насилие к женщине. В ответ мужчина потребовал от нее извинений.

