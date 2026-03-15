Катя Лель о диетах: «Пельмени позволяла себе только в беременность»

Певица Катя Лель в беседе с aif.ru заявила, что прошла все виды диет.

Лель придерживалась питания по Монтиньяку, а также в разное время сидела на белковой, углеводной и спортивной диетах.

«По ночам мне снились прилавки с тортами и пельмени. Кстати, пельмени позволяла себе только в беременность», — рассказала артистка.

Сейчас Лель придерживается правильного питания. Она ест углеводы в первой половине дня, а на ужин предпочитает белок с овощами. По словам артистки, во второй половине дня она не употребляет фрукты, так как они вызывают брожение. Певица также перестает есть за 3-4 часа до сна.

Лель также два раза в год пьет антипаразитарный травяной комплекс, который ей посоветовал эндокринолог.

«Под руководством доктора я делаю это уже третий год. И вы знаете, организм действительно очищается. Тело выглядит моложе, качественнее», — поделилась певица.

