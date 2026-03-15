Певица Слава приостановит карьеру на несколько лет

Певица Слава сообщила, что возьмет отпуск на несколько лет

Певица Слава рассказала в шоу Артема Сорокина «До звезды», что планирует пересмотреть свой график после гастрольного тура.

Слава объяснила, что хочет взять отпуск на несколько лет. Она планирует после гастролей не работать от года до трех лет. Артистка объяснила свое решение усталостью.

«Раньше я очень сильно отдавалась залу и зрителям в прямом смысле – музыкально, вокально, душой и телом. Сейчас я просто физически и морально уже не могу этого делать. Хотя тур прописан, но я доработаю его. Я не могу подвести людей», — пояснила певица.

Слава планирует во время отпуска перестроить дом и провести больше времени с внуком.

«Я хочу что-то сделать для себя, потому что большую часть жизни жила не для себя. А годы идут, время летит. А я хочу женского счастья. Не в плане мужчины», — рассказала артистка.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

