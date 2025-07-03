Lida извинился перед Мизулиной за пропаганду педофилии: «Я другой человек, как и Россия»

Музыкант Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) извинился перед главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, которая усмотрела в его текстах «пропаганду педофилии и инцеста». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Ромадов отметил, что причиной претензий к его творчеству стали старые песни, которые он не исполняет и удалил из сети по собственной инициативе. Исполнитель признает свои ошибки и уверяет, что давно изменился — как он сам, так и его треки.

«Это было давно и глупо, не отражает мои взгляды, не имеет отношения к моему творчеству и абсолютно не соответствует тому, кем я являюсь как человек и как артист. Как написала Екатерина Мизулина: «Россия уже давно другая», так и я — абсолютно другой человек», — высказался музыкант.

Также Lida отметил, что сейчас «искренне разделяет и транслирует семейные ценности» своей аудитории. Артист напомнил, что в 2024 году поженился прямо на сцене с возлюбленной после 13 лет отношений. Музыкант также добавил, что не произносит ни единого матерного слова со сцены, а возрастной ценз на его концертах — 16+.

Ранее сообщалось, что фанатка Shaman из Германии сделала тату с его автографом.