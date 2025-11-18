На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Lida провел концерт за 4 миллиона рублей для единственного слушателя

Артист Lida спел для одного человека на рассчитанной на 12 тысяч зрителей площадке
Пресс-служба артиста

Исполнитель Lida провел персональный концерт для единственного зрителя — фаната из Нижнего Новгорода, победившего в конкурсе на самое большое количество прослушиваний нового альбома артиста «77». Об этом сообщила пресс-служба артиста.

Шоу прошло на LIVE Арене в Москве — площадке, рассчитанной на 12 тысяч человек. Известно, что Lida оплатил поездку поклонника в Москву. Подготовка и проведение выступления обошлись ему почти в 4 миллиона рублей.

«Ты — единственное, за что я не заплатил. Все это ради тебя, брат, ты понимаешь это? <…> Все ради того, чтобы ты кайфанул, потому что ты слушал меня больше всех. Ты красавчик», — сказал артист со сцены.

Вместе с Lida для меломана выступили nkeeei, ТРАВМА, Baby Melo, Мэйби Бэйби, ПОЛМАТЕРИ и другие артисты, общавшиеся с молодым человеком со сцены.

Во время концерта поклонник сидел за сервированным столом, для него работали официант и аниматоры. Финалом шоу стал совместный выход звезд и победителя на сцену.

