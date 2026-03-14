Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Павел Табаков сделал открытие о русской кухне: «Пирожки, борщ, картошка»

Актер Табаков рассказал, что с возрастом изменил отношение к ресторанам
Пресс-служба конкурса «Лавры»

Актер Павел Табаков на гала-вечере национального гастрономического конкурса «Лавры» признался, что сделал открытие о русской кухне. Об этом организаторы конкурса рассказали «Газете.Ru».

«Я долго воспринимал русскую кухню довольно просто: пирожки, борщ, картошка. А в последнее время наблюдаю, как шефы работают с локальными продуктами и делают из них настоящую высокую кухню», — делится он.

Табаков также признался, что его отношение к походу в ресторан с возрастом изменилось — он рассматривает такие вылазки не как возможность быстро поесть, а как шанс хорошо провести время и попробовать новое.

На гала-вечере гости попробовали авторские блюда от победителя и финалистов прошлогоднего конкурса и узнали имена 16 полуфиналистов конкурса «Лавры-2026». Финальные этапы конкурса пройдут в Геленджике.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
