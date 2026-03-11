Размер шрифта
Общество

Организаторы «Пикника Афиши» объявили первую волну артистов

Feduk и Slava Marlow выступят на «Пикнике Афиши»
«Афиша»

Организаторы «Пикника Афиши» объявили первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге летом, сообщает пресс-служба «Афиши».

В музее-парке «Коломенское» 20 июня 2026 года на четырех сценах пройдут выступления хоп-хоп исполнителя Feduk, хитмейкера Slava Marlow с 3G Live band, шоукейса FRWRD Music и Carnival Records, а также поп-романтика Мартина.

Также 8 августа в Санкт-Петербурге на сцену выйдут не только эти артисты, но и экс-лидер рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, гитарная группа «Капсайз», певица Минаева, исполнитель минималистичного инди Гера Амен и Джей Ро.

Организаторы музыкального фестиваля отметили, что в ближайшее время станут известны артисты второй и третьей волн.

 
