Найк Борзов выступит на «Гриль! Рест! Фест» в Краснодаре

В Краснодаре пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Как рассказали «Газете.Ru» организаторы мероприятия, фестиваль будет длиться с 17 по 19 апреля 2026 года.

Фестиваль объединит еду, музыку, культуру и активный отдых, вход на мероприятия — свободный.

«Фестиваль реализуется при участии профессионалов индустрии, локальных сообществ и ориентирован на широкую аудиторию: семьи с детьми, гастроэнтузиастов, любителей музыки и активного городского отдыха», — рассказал Максим Беркович, организатор «Гриль! Рест! Фест!».

Музыкальная сцена станет одной из ключевых точек фестиваля. 18 апреля здесь выступит Найк Борзов, 19 апреля — «Beautiful Boys». Центральной частью фестиваля будет масштабная гастрономическая зона с участием ресторанов, шеф-команд и фуд-проектов со всей России.

Гости смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне и гриле. Также на фестивале будут работать несколько кулинарных сцен с мастер-классами, шеф-тейблами и гастрономическими шоу.

Пресс-служба фестиваля

На фестивале предусмотрена ярмарочная зона с крафтовой продукцией и товарами: эко-продуктами от локальных фермеров, мясом и сырами, специями и соусы, изделиями ручной работы, подарками и сувенирами. Кроме того, здесь пройдет выставка гриль-оборудования: мангалы, грили, печи, смокеры, барбекю-станции и аксессуары. В свою очередь, локация «Искусство & Еда» предложит фотовыставку «Гастрономия как искусство» и выставку альтернативных кино-постеров о еде от проекта #АльтКиноПостер.

Для маленьких гостей организаторы построят настоящий «город детей»: здесь их ждут много кулинарных мастер-классов от профессиональных шеф-поваров, активные игры, анимация, научно-познавательные программы, творчество, детские порции блюд и совместные мастер-классы для детей и родителей.

