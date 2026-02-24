Размер шрифта
Картины Айвазовского, Репина и Левитана выставят на торги в Москве

В Москве выставят на торги картины Айвазовского, Левитана и Репина
Московский Аукционный Дом

Московский аукционный дом выставит на торги работы знаменитых российских живописцев Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и Ильи Репина. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома, передает РИА Новости.

Кроме того, на продажу будут выставлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах составляет один миллиард рублей.

Эксперты считают жемчужиной собрания работу Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», написанную им в 1861 году. Приблизительная оценка стоимости полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей.

Среди самых дорогих лотов также пейзаж Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1989 года, оцененный в 50 млн рублей, «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года, «За шитьем» Валентина Серова — 50 млн рублей.

В декабре сообщалось, что в Москве выставят на торгах картину Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза» за $1,5 млн.

Ранее портрет кисти Климта продан на аукционе в США за рекордные $236 млн.
 
