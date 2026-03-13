Размер шрифта
«Максимальное натяжение»: пластический хирург раскрыла, что 72-летняя Веденеева сделала с лицом

Хирург Балакеримова: 72-летняя Веденеева могла недавно сделать подтяжку лба
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пластический хирург Зухра Балакеримова допустила в беседе с «Газетой.Ru», что 72-летняя Татьяна Веденеева сделала подтяжку лба. По ее мнению, операцию актриса могла перенести совсем недавно.

Хирург изучила кадры из свежего интервью Веденеевой и обнаружила следы эндоскопической подтяжки.

«Да, тут явно присутствует пластика. Максимальное натяжение. Скорее всего, эндоскопическая подтяжка лба, потому что глазки максимально натянуты вверх. Здесь была пластика именно верхней трети лица, потому что взгляд стал очень сильно открытым. Это говорит о том, что совсем недавно она перенесла подтяжку», — рассказала Балакеримова.

Сама Татьяна Веденеева отрицает, что в последние годы меняла свою внешность. Актриса поделилась, что 15 лет назад сделала неудачную пластику, из-за которой у нее перекосилось лицо. Она призналась, что после этого решила больше не совершенствовать себя. По словам знаменитости, теперь она борется с возрастными изменениями позитивными мыслями — внушает себе, что хорошо выглядит.

Однако многие поклонники не верят Веденеевой и настаивают, что она все же прибегала к услугам пластического хирурга. В соцсетях пользователи отмечали, что ее лицо «странно выглядит» и заметны следы операции.

Ранее Татьяна Веденеева рассказала о своих мечтах.

 
