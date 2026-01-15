Продюсер оценил шансы на успех воссоединившейся группы «Инь-Ян» без Меладзе

Популярная в былые годы музыкальная группа «Инь-Ян» не сможет добиться успеха после своего воссоединения и не станет популярной у россиян, считает продюсер Сергей Дворцов. В беседе с Общественной Службой новостей он напомнил, что это проект Константина Меладзе, без которого участники потеряли своего руководителя.

«Группа «Инь-Ян» — это детище Константина Меладзе, который фактически ушел из шоу-бизнеса, к тому же он уехал из России. И артисты из этого коллектива остались без путеводной звезды, а в таком положении исполнитель никому практически не нужен и не сможет быть длительное время востребован», — убежден Дворцов.

Он назвал маловероятным успех группы, подчеркнув, что время исполнителей уже ушло, а их популярность осталась на сцене десять лет назад. Сегодня былую славу группа уже не обретет, даже если у нее появятся суперхиты, заключил продюсер.

Напомним, «Инь-Ян» стали популярны в 2007 году, когда приняли участие в «Фабрике звезд». В первоначальном составе было четверо участников — Юля Паршута, Татьяна Богачева, Артем Иванов и Сергей Ашихмин.

В 2022 году фотограф Павел Шелковников сообщил о воссоединении группы «Инь-Ян», с участниками которой у него была совместная фотосессия. При этом коллектив покинула Юлия Паршута – как отмечал солист Артем Иванов, причиной ее увольнения могло стать влияние ее бойфренда-иностранца, с которым звезда состояла в отношениях.

Ранее Константин Меладзе сообщил о закрытии проекта «ВИА Гра».