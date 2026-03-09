Размер шрифта
Звезда фильма «Охотники за привидениями» умерла от рака

Актриса Дженнифер Раньон из «Охотников за привидениями» скончалась в 65 лет
GP/Star Max/GC Images/Getty Images

Американская актриса Дженнифер Раньон, наиболее известная зрителям по фильму «Охотники за привидениями» 1984 года, скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщила ее семья в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Близкие актрисы уточнили, что Раньон умерла вечером 6 марта.

«Это был долгий и трудный путь, который закончился в окружении ее семьи», — говорится в посте.

По данным онлайн-таблоида TMZ, Раньон долгое время боролось с тяжелым заболеванием. Как сообщила ее подруга Эрин Мерфи, у артистки был диагностирован рак. Других подробностей не сообщается.

Раньон запомнилась по роли фильме «Охотники за привидениями» 1984 года, где она сыграла подопытную студентку. Кроме того, актриса исполнила главную роль Гвендолин Пирс в популярном ситкоме «Чарльз отвечает за все» и снялась в мыльной опере «Другой мир», а также в сериалах «Квантовый скачок» и «Она написала убийство». В последние годы знаменитость не снималась, но несмотря на это оставалась значимой фигурой среди поклонников классических фильмов и телесериалов 80-х годов.

Ранее у звезды фильмов Сэма Рэйми нашли неоперабельный рак.

 
