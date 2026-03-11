Размер шрифта
Директор Глызина не знает об иске к певцу почти на полмиллиона рублей

Директор Глызина Глотов заявил, что не знает об иске к певцу на 480 тысяч рублей
alexey.glyzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директор Алексея Глызина Максим Глотов узнал об иске Российского авторского общества к певцу почти на полмиллиона рублей из СМИ. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Представитель артиста признался, что не знает подробностей заявления.

«Информации нет», — поделился Глотов.

РАО подало иск в арбитражный суд Москвы 5 марта 2026 года. С Глызина хотят взыскать 480 тысяч рублей за песни «Ты не ангел» и «Поздний вечер». Заявление пока не принято к производству.

До этого РАО в декабре прошлого года потребовало от певца 170 тысяч рублей. Примечательно, что раньше у организации не было претензий к Глызину.

Алексей Глызин обрел популярность в 80-х годах. Сначала он выступал в составе группы «Веселые ребята», а затем основал коллектив «Ура». Сейчас певец продолжает концертную деятельность и участвует в шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ.

Ранее на певца Алексея Глызина напала пьяная пассажирка самолета.

 
