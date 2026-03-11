Размер шрифта
Долина о жизни после скандала: «Даже улыбаюсь»

Певица Лариса Долина заявила, что справилась после квартирного скандала
Певица Лариса Долина призналась, что оправилась после скандала с квартирой в Хамовниках. Ее слова передает Daily Storm.

«Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо», — поделилась артистка.

Долина уточнила, что, как только начался скандал, джазмен Игорь Бутман стал самым первым, кто ее поддержал. По словам знаменитости, многие представители музыкальной индустрии и шоу-бизнеса помогли ей в трудную минуту.

«У меня не было сомнений, но я убедилась, что у меня очень много друзей среди музыкантов и моих коллег по цеху. Я даже имею в виду не джазового, а популярного», — рассказала певица.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

В феврале бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина готовится участвовать в театральной постановке.

 
