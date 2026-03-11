Звезда «Мажора» о неуверенности в себе: «Я с этим постоянно живу»

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, актриса Карина Разумовская призналась, что ежедневно борется с неуверенностью в себе. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере романтического фильма «К себе нежно».

По ее словам, это привычный спутник ее жизни. Однако она уверена, что это норма. Актриса отметила, что многие люди испытывают неуверенность, просто не все могут открыто говорить о ней.

«Даже за самым, казалось бы, стойким и железным человеком всегда есть какая-то маленькая неуверенность в себе. Я с этим постоянно живу. Я борюсь с этим каждый день, идя и делая свою работу. Когда кажется, что ты немножечко чего-то не дотягиваешь, идя и воспитывая ребенка, когда кажется тебе, что ты немножко недотягиваешь в материнстве, и со многими-многими вещами», — заявила Разумовская.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на страхи, важно продолжать «идти и делать».

В пресс-службе Кинопоиска до этого рассказали «Газете.Ru», что Карина Разумовская исполнила главную роль в экранизации книги-бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно». Она наиболее известна по ролям в проектах «Трасса», «Мажор», «Адъютанты любви» и «Обратная сторона Луны». Артистка сыграла отоларинголога-хирурга Надю, которая к 40 годам понимает, что ничего не знает о себе. Она находится в разводе и воспитывает дочь Оливию. По сюжету, в жизни героини возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

Ранее сообщалось, что Карина Разумовская в топе и юбке пришла на кинопремьеру.