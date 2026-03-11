Россияне стали чаще говорить «базовый минимум» после трека Mia Boyka

Трек Sabi и Mia Boyka «Базовый минимум» оказал влияние на речь россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Records со ссылкой на их аналитику.

Песня «Базовый минимум» вышла 1 августа 2025 года. Она стала популярна благодаря TikTok. Фраза «базовый минимум» начала употребляться россиянами почти в три раза чаще после выхода композиции. С каждым днем после выхода трека упоминание словосочетания только увеличивалось.

Пик популярности пришелся на октябрь 2025 года — тогда фразу «базовый минимум» использовали свыше 240 тысяч раз, что более чем в два раза превышает сентябрьские показатели. В тот период песня развирусилась в TikTok, YouTube Shorts, VK Shorts и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Композиция Sabi и Mia Boyka подхватила тренд мая 2025, когда пользователи сети делили жизненные ситуации на «базовый минимум» и «роскошный максимум». Песня стала вирусной. Она заняла лидирующие позиции в чартах VK Музыки, Яндекс Музыки, КИОН Музыки и Apple Music.

