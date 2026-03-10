«Лебединое озеро» станцевали вслепую в Крыму после отключения света

Артисты Московского государственного академического театра «Русский балет» Гордеева станцевали практически вслепую в Крыму после внезапного отключения света. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 9 марта в Севастополе наблюдались перебои со светом из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП, уточнили организаторы. Без света оказались потребители в районе Фиолента и Камышовой бухты, аварию в сетях 110кВ ООО «Севастопольэнерго» устранили поздно вечером.

По данным организаторов, артисты выступали в Севастопольском ДК, «Лебединое озеро» давали при участии Крымского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Долинского. Сбой напряжения произошел во время первого отделения. При этом, говорят организаторы, оркестр не остановился ни на секунду.

«Музыканты продолжили играть — кто-то по памяти, у кого-то остались небольшие лампы на батарейках. Музыка Петра Чайковского продолжала звучать, несмотря на неожиданную техническую проблему», — рассказали они.

При повторном отключении электричества во втором отделении свет погас полностью, однако оркестр продолжал играть, артисты — танцевать, и никто из зрителей не покинул зал. Посетители концерта подсвечивали сцену фонариками смартфонов.

