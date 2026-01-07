Летчик-космонавт выступил против фильма «Вызов»: «Там не место клоунам»

Летчик-космонавт Михаил Корниенко в YouTube-подкасте «Бег Вреден live» раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд.

Корниенко признался, что выступал против этой картины. Он подчеркнул, что Международная космическая станция – это дорогостоящая научная лаборатория, где не стоит заниматься туризмом.

«Там нужно делать науку, которая поможет там всем здесь. Которая поможет взлететь дальше. К примеру, на Марс. Там не место клоунам, артистам, туристам и так далее. Что практиковалось достаточно широко», — поделился летчик.

По словам Корниенко, другие космонавты и сотрудники центра управления полета тоже придерживаются этого мнения.

«Дай обезьяне компьютер, она будет им орехи колоть. Примерно то же самое», — рассказал космонавт.

Корниенко усомнился, что фильмы, подобные «Вызову», популяризуют тему космоса. Он подчеркнул, что отправить человека за пределы Земли стоит около 70 миллионов рублей. Космонавт считает, что такие большие средства и траты ресурсов МКС не стоят съемок картины. Мужчина привел в пример фильм «Аполлон 13». Он назвал проект гениальным и отметил, что лента обошлась без съемок в космосе.

«Что у нас… Это категорически неправильно. Поломался весь график подготовки космонавтов, поломался график научных экспериментов. Один человек из отряда космонавтов вообще не слетал. Человеку судьбу испортили. Для чего это нужно было делать? Если можно было сделать все на Земле гораздо меньшими средствами», — заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд поставила себе жесткий запрет на фильмы про космос.