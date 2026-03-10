Размер шрифта
Культура

В Никола-Ленивце пройдет детское «Архстояние»

Фестиваль «Архстояние Детское» стартует 25 июня
Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»

Арт-парк Никола-Ленивец проведет «Архстояние Детское». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль начнется 25 июня и закончится 28-го. Темой мероприятия стало «Время резиновое». Организаторы «Архистояния» приглашают заглянуть в прошлое и будущее, узнать свое настоящее, исследовать потерянное время или вовсе остановить его.

«На фестивале мы совершим путешествие от физического времени к его метаморфозам и будем изучать именно их: почему оно летит, когда оно стоит, отчего тянется, как его наполнить и как терять, что нужно сделать, чтобы его ощутить (спойлер: секрет в скуке). Самое интересное наблюдение состоит в том, что время, которое проживает ребенок, гораздо более тягучее, чем время, которое проживает взрослый», — поделилась куратор фестиваля Ксения Будина.

В рамках мероприятия гости «Архистрояния» смогут посетить театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления, мастерские от ведущих культурных институций, экскурсии, кинопоказы, а также поучаствовать в играх и квестах.

Ранее в Москве открылась выставка Юлии Кравчук.

 
