В Москве открылась выставка Юлии Кравчук

В Москве открылась персональная выставка Юлии Кравчук «Любовь внутри формы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе галереи ART&BRUT.

Выставка Кравчук посвящена дуальности женского существования. Проект «Любовь внутри формы» является не утверждением красоты, а исследованием момента принятия.

Отмечается, что Кравчук позиционирует свое творчество как манифест трепетной любви и здоровой сексуальности современной женщины. А метод — осознанный выбор.

«Момента, когда культ перестает быть внешним и возвращается внутрь самой женщины. Любовь здесь не заявляется как цель и не предполагается как утешение. Любовь — внутреннее качество формы, доступ к которому оказался утрачен», — отметили в пресс-службе.

Посетители выставки смогут увидеть работы художницы «Охотник за чувственностью» и «Любовь внутри формы», заметки к исследованию, графика, а также тексты авторства Лизы Аминовой.

«Я возвращаю себя вниманием в настоящий момент. Чувствую границы моей формы. Форма наполнена нескончаемой, безусловной, вечной любовью. Любовь внутри формы», — отметила Аминова.

