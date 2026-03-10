Размер шрифта
Тарантино обвинил актрису в хайпе на его имени из-за слов о расизме

Режиссер Тарантино назвал неуважением обвинения актрисы Аркетт в расизме
Режиссер Квентин Тарантино ответил актрисе Розанне Аркетт, которая обвинила его в расизме. Его слова передает Independent.

В интервью журналу The Times Аркетт похвалила «Криминальное чтиво» Тарантино, в котором снялась сама. Однако, по ее мнению, в фильме можно было обойтись без слов на букву «Н».

«Я не могу смириться с тем, что Тарантино получил карт-бланш (на использование слюров). Это не искусство, это просто расизм и жуть», — заявила актриса.

В своем ответе Аркетт Тарантино намекнул, что артистка хочет нарастить популярность за счет оскорблений.

«Дорогая Розанна, надеюсь, ты получила достаточно внимания от 132 различных СМИ, которые написали твое имя и опубликовали твою фотографию. Проявление неуважения ко мне и к фильму стоило всего этого? Учитывая, что ты, помнится, была от него (фильма) в восторге», — возмутился кинематографист.

Тарантино обвинил Аркетт в отсутствии вкуса и чести.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Картина удостоилась премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что Тарантино готовится поставить спектакль после слухов о кончине во время обстрела Израиля.

 
