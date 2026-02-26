Треш-блогер Эль Капитан получил 10,5 лет колонии строгого режима

Блогера Кузнецова осудили на 10,5 лет колонии по делу о наркотиках

Стример и треш-блогер Эль Капитан (настоящее Юрий Кузнецов) получила 10,5 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Кузнецова. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Учитывая позицию государственного обвинителя, виновному назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Кузнецову назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что у себя в квартире Эль Капитан хранил 9 граммов мефедрона с целью продажи. Правоохранители обнаружили это в ночь с 12 на 13 июня 2025 года, ворвавшись в квартиру во время прямого эфира.

Эль Капитан ранее публиковал видео юмористической направленности со своей женой Лизой Шатиловой. После развода Шатилова стала вести популярный бьюти-блог, а Кузнецов — треш-стримы с друзьями и незнакомцами.

