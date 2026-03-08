Бывшая звезда «Дома-2» избила обувщика каблуком

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Берникова избила московского кожевенного мастера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Берникова ударила мастера Вадима Д. каблуком за некачественную одежду. Женщина заказала у него премиум обувь и аксессуары суммой 400 тысяч рублей. Товары на 176 тысяч рублей оказались бракованными. Мастер заявил, что не вернет деньги за продукцию, так как не виноват в браке.

Бывшая участница «Дома-2» заявила, что мастер вел себя непристойно, тыкал в нее телефоном и достал предмет, похожий на дубинку. По словам женщины, она испугалась, схватила коробку с браком и закрылась в кладовке.

Вадим Д. утверждает, что Берникова клевещет на него. Врачи обнаружили у мужчины ссадины и поверхностную травму кожи головушки. Полицейские не стали заводить уголовное дело.

В марте 2023-го аферисты с Бали обманули Викторию Берникову почти на миллион рублей.

По словам представителя бывшей участницы популярного реалити, мошенница связалась с Берниковой 2 февраля прошлого года и предложила женщине купить изделия из кожи питона и крокодила. Деньги были переведены, товар получен не был, а осенью 2022 года мошенница перестала выходить на связь.

