75-летняя актриса сыграла целующегося подростка и оказалась в центре скандала

Guo Yong/Xinhua/Global Look Press

Китайская актриса Лю Сяоцин оказалась в центре скандала после того, как сыграла героиню-подростка в новой микро-драме «Побег Цзинь Сю Ань». Об этом сообщает VN Express.

Чтобы придать 75-летней Лю Сяоцин более моложавый вид, авторы вышедшей 25 февраля микродрамы использовали фильтры с мягкой фокусировкой. В одной из сцен актриса целуется с исполнителем главной мужской роли, актером Цзинь Цзя. Заметная разница в возрасте не понравилась зрителям.

«Она могла бы быть его бабушкой, как он мог заставить себя поцеловать ее?» — задаются вопросом в соцсетях.

Лю Сяоцин уже высмеивали по аналогичному поводу, когда в 2023 году она сыграла 17-летнюю девушку в фильме «Ледяной снайпер 2». А в 2002 году она заинтересовала китайских правоохранителей — за нарушение законодательства о предпринимательской деятельности и уклонение от уплаты налогов актриса провела в тюрьме 442 дня.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, откуда взялись слухи о замене Джима Керри клоном.

 
