Российская актриса, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова получила государственную награду. Об этом сообщает aif.ru.

Награды России и города Москвы накануне 8 Марта вручил выдающимся женщинам мэр столицы Сергей Собянин. Апексимова получила знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (30 лет). В ответ она назвала награду невероятно амбициозной, а себя — провинциалкой, которая с трудом прорвалась в Москву 40 лет тому назад.

«И все эти годы я сдаю вступительные экзамены. Но, судя по тому, что эта награда у меня в руке, у меня ощущение, что все-таки хотя бы первый тур я прошла», — сказала Апексимова.

В январе 2026 года Ирина Апексимова отпраздновала 60-летний юбилей.

