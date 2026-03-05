Размер шрифта
В Госдуме предложили Маркаряну пойти на СВО после приговора о реабилитации нацизма

Депутат Милонов: Арсен Маркарян покажет себя настоящим мужчиной, если пойдет на СВО
Алексей Никольский/РИА Новости

Блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о реабилитации нацизма. Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил Маркаряну уйти на фронт.

«Его посадили не за то, что он плохо помогал на СВО, а за другие чудовищные вещи. И все мы были свидетелями этому. То, что ему дали 4 с половиной года, то это значит, что он может отсидеть меньше. А я ему предлагаю не ждать окончания срока, а сейчас подписать контракт и идти защищать родину. И уверен, что после того, как он с честью выполнит воинский долг, все вопросы к нему будут сняты. Почему? Потому что он покажет, что он настоящий мужчина», — сказал он.

Блогер Арсен Маркарян известен шовинистскими высказываниями в адрес женщин. В августе 2025 года МВД сообщило, что машину, в которой находился Маркарян, остановили возле города Кубинки в Подмосковье. Он прятался в багажнике под надувной лодкой, сообщали СМИ. Поводом для задержания блогера стало оскорбление в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

5 марта в суде в своем последнем слове Маркарян заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы исправиться. В качестве смягчающего обстоятельства блогер просил учесть, что он полностью содержит семью.

Адвокат Маркаряна в суде объяснил поступок подзащитного его «заносчивостью». Защита предоставила суду доказательства того, что блогер регулярно оказывал помощь ветеранам, бойцам СВО, детям-инвалидам и сиротам.

В Мосгорсуде прокурор просил приговорить блогера к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее Арсен Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО.

 
