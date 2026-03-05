Лев Лещенко раскрыл, почему не будет дарить супруге подарок на 8 Марта

Певец Лев Лещенко заявил, что не любит дарить своей супруге подарки на 8 Марта

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился, не особо любит дарить своей супруге Ирине какие-либо подарки на 8 Марта. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Лещенко, каждый мужчина должен преподносить подарки своей любимой женщине ориентируясь на порывы души, а не на даты в календаре.

«Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно на 8 Марта, на 23 Февраля, на Новый год. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе? А мы ждем специальных дней, чтобы это сделать», — отметил певец.

Артист рассказал, что в обычные дни он часто дарит своей супруге цветы, а также готовит для нее завтраки и различные сюрпризы. Лещенко предпочитает не ждать праздников, чтобы доставить любимому человеку приятные эмоции. Певец посоветовал остальным мужчинам следовать его примеру.

До этого народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что материальные подарки на 8 Марта уже давно потеряли свою значимость и ценность. Певица призвала мужчин устраивать своим избранницам нестандартные сюрпризы, такие как полеты на воздушных шарах или квесты. По мнению знаменитости, сейчас женщины больше всего ценят эмоции.

