Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Культура

Лев Лещенко раскрыл, почему не будет дарить супруге подарок на 8 Марта

Певец Лев Лещенко заявил, что не любит дарить своей супруге подарки на 8 Марта
Сергей Пятаков/РИА Новости

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился, не особо любит дарить своей супруге Ирине какие-либо подарки на 8 Марта. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Лещенко, каждый мужчина должен преподносить подарки своей любимой женщине ориентируясь на порывы души, а не на даты в календаре.

«Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно на 8 Марта, на 23 Февраля, на Новый год. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе? А мы ждем специальных дней, чтобы это сделать», — отметил певец.

Артист рассказал, что в обычные дни он часто дарит своей супруге цветы, а также готовит для нее завтраки и различные сюрпризы. Лещенко предпочитает не ждать праздников, чтобы доставить любимому человеку приятные эмоции. Певец посоветовал остальным мужчинам следовать его примеру.

До этого народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что материальные подарки на 8 Марта уже давно потеряли свою значимость и ценность. Певица призвала мужчин устраивать своим избранницам нестандартные сюрпризы, такие как полеты на воздушных шарах или квесты. По мнению знаменитости, сейчас женщины больше всего ценят эмоции.

Ранее Николай Басков раскрыл, кому из звезд повезло с женой.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!