Культура

Милонов призвал ради россиянок «публично и ритуально» сжечь все копии ромкома «Красотка»

Милонов призвал перед 8 Марта сжечь все копии фильма «Красотка» в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии РИА Новости призвал не показывать на телевидении перед Международным женским днем 8 марта американскую романтическую комедию «Красотка» (по сюжету миллионер Эдвард нанимает проститутку по имени Вивьен, чтобы та составила ему компанию на несколько дней; из случайного знакомства рождается классическая история любви, где богатый бизнесмен и уличная красавица постепенно меняют друг друга) с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

По мнению депутата, россиянки не должны грезить о фильмах про проституток. В реальной жизни их история заканчивается не в объятиях Гира, а «в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной».

«Я призываю наши телеканалы не просто не показывать этот дурацкий фильм, а публично и ритуально сжечь все пленки и копии», — сказал парламентарий.

До этого Милонов высказал предложение о создании специальной карантинной зоны для эскортниц, эвакуированных из Дубая на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Депутат подчеркнул, что образ жизни таких женщин может быть связан с риском наличия опасных заболеваний, что делает необходимой их изоляцию. Он предложил организовать такую зону на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага, где они смогут заняться физической активностью и «очиститься от негативного влияния, полученного в местах обитания неких дубайских верблюдов».

Ранее Милонов возложил на депутатов вину за популярность «Битвы экстрасенсов».

 
