Культура

Егор Крид зацензурил скандальный поцелуй на сцене

Super: певец Егор Крид сделал цензуру поцелуя на сцене
Соцсети

Певец Егор Крид сделал цензуру своего скандального поцелуя с танцовщицей на сцене. Об этом сообщает Super.

Во время концерта Крид прикрылся табличкой «12+» перед тем, как поцеловать подтанцовку.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

В сентябре Крид посетил Крестный ход вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. На службу в храм исполнитель надел футболку с надписью «Christian» («христианин» — перевод с английского. «Газета.Ru»).

Ранее Сатир захотел поцеловать каблук Собчак.

 
