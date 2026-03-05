Размер шрифта
Сын Валерии не собирается уезжать из Дубая после атак Ирана

Певица Валерия сообщила, что ее сын и мать не планируют уезжать из Дубая
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Валерия рассказала «Пятому каналу», что ее мать и сын не собираются с семьей уезжать из Дубая, несмотря на атаки Ирана.

«Они не паникеры. Нормально, все спокойно. ПВО работало в первый день (в Дубае). Да, слышали хлопки, но сейчас уже все спокойно», — рассказала артистка.

Валерия добавила, что сейчас ее мать находится в тихом месте. Артистка созванивается с семьей каждый день. Певица назвала нонсенсом атаки на Дубай.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, которую Пентагон назвал «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города.

В ответ Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ и Катаре. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Бузова отменила поездку в Катар после атак Ирана.

 
