Общество

Актриса назвала сериал «Ландыши» поддержкой для жен бойцов СВО

Актриса Здорик: в сериале «ландыши» нет пропаганды, это история о реальности
Интервью-проект «Громче слов»

В российском сериале «ландыши» нет пропаганды, это честная история о реальности, том, что происходит здесь и сейчас. Об этом рассказала в пилотном выпуске нового интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов» актриса и исполнительница главной роли в сериале Ника Здорик.

По ее словам, самой сложной сценой в «Ландышах» для нее стал момент исповеди в храме.

«Это была сцена предельного эмоционального напряжения. Я думала о том, что в эту секунду я — каждая из этих женщин: тех, кто ждет своих мужей, тех, чьи близкие числятся пропавшими без вести, и тех, кто все-таки находит своего мужа. Главное — живого. Только об этом я и думала», — поделилась Здорик.

Актриса также призналась, что поняла — своим творчеством она может поддержать других женщин, жен бойцов СВО.

«Я понимаю, что через своё творчество, через свою работу могу помогать людям — вдохновлять их, поддерживать, дарить надежду. И это невероятно ценно», — подчеркнула она.

Здорич сообщила, что ее вдохновляет пример своей героини, которая в собственных аккаунтах в соцсетях часто упоминает мужа, бойца СВО, и поддерживает его.

«Ты открыто говоришь: у меня есть муж, и я его люблю. Ты — жена героя, и ты произносишь это с гордостью. Очень немногие сегодня решаются говорить так открыто. И, по сути, сериал «Ландыши» сделал то же самое», — резюмировала актриса.
 
