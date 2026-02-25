Марк Богатырев ответил на слухи о романе с актрисой Здорик

Актер Марк Богатырев опроверг в разговоре с «Пятым каналом» слухи о своем романе со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик.

Богатырев заявил, что его с Здорик связывают исключительно дружеские отношения и общее театральное прошлое. Все домыслы о романе с коллегой актер назвал лишь слухами.

«Мы просто в одном театре выросли, встретились на премьере, а из этого сделали, как всегда, какой-то слух. Нет, у нее своя жизнь, у меня своя, мы дружим, мы приятельствуем… Иногда мы можем встретиться, пообщаться, но мы исключительно друзья», — подчеркнул актер.

По словам артиста, разговоры о его романе с актрисой являются продуктом любопытства и фантазии журналистов.

Марк Богатырев официально развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц 11 декабря 2025 года. Экс-супруги состояли в браке пять лет. По данным СМИ, инициатором разрыва стал артист, подавший заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании пары попала в прессу, актер опубликовал в личном блоге пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам».

У Богатырева и Арнтгольц остался общий ребенок — четырехлетний сын Данила. После развода актер продолжает проводить время со своим наследником и делится фотографиями с ним в соцсетях.

