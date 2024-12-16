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Звезда «Импровизации» раскрыл, был ли у него секс с фанаткой

Комик Матвиенко признался, что у него был секс с поклонницей после концерта

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Макарена/YouTube

Юморист Сергей Матвиенко признался, что вступал в интимную близость с поклонницей после концерта. Об этом он сообщил YouTube-каналу «Макарена».

«Это не то, чтобы секс с фанаткой... Это секс после концерта. Мне девочка написала: «Была на твоем концерте, давай встретимся», — раскрыл комик.

Матвиенко также рассказал, что первым критерием при выборе партнера для него является внешность. Он не пойдет на контакт с девушкой, которая не подходит ему внешне. Затем юморист обращает внимание на общение.

«У меня бывало такое. Я встретился с девушкой, она красивая и все-такое. Но мы пообщались, и я понял, что не лежит», — отметил он.

Сейчас, признался Матвиенко, он не находится в отношениях — «ждет единственную». Комик пошутил, что женится на девушке, которая проявит инициативу оплатить счет на первом свидании.

Юморист Сергей Матвиенко стоял у истоков создания импровизационного театра «CraЗy» в 2011 году, а спустя несколько лет участникам театра предложили поработать над новым юмористическим проектом на ТНТ. Так, Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун и Дмитрий Позов стали работать в команде над шоу «Импровизация». Юморист также снимался в проектах «Где логика?», «Секрет», «Двое на миллион» и других.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «Фабрики» потеряла голос перед корпоративами.

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