В посольстве РФ назвали оптимальные маршруты эвакуации из Ирана

В посольстве РФ посоветовали покидать Иран через Азербайджан и Армению
Majid Asgaripour/Reuters

Пресс-атташе посольства России в Иране Валерий Малышев в комментарии «Газете.Ru» призвал россиян эвакуироваться из страны через границы с Азербайджаном и Арменией.

«Наши настоятельные рекомендации остаются прежними: быть бдительными, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов, не вести фото- и видеосъемку, сохранять спокойствие и при возможности оперативно покинуть территорию Ирана по оптимальным маршрутам через границы с Азербайджаном и Арменией. Стоит учитывать, что из-за продолжающихся израильских и американских ударов ситуация в стране небезопасная», — сообщил он, добавив, что сотрудники посольства продолжают заниматься вопросами эвакуации сограждан.

Малышев также признался, что точное число находящихся в стране россиян сейчас определить трудно: «Точные оценки давать сложно, так как некоторые российские граждане самостоятельно либо уже покинули территорию Ирана, либо собираются это сделать в ближайшее время».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по стране «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР рассказал об атаке в Курдистане.

 
