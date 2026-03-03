Австралийский актер и режиссер Мэл Гибсон обвинил телеведущую Эллен Дедженерес в каннибализме. Его слова передает The People.

Гибсон призвал совершить над Дедженерес высшую меру наказания после того, как ее имя появилось в файлах Эпштейна. Он назвал телеведущую настоящим злом, обвинил в сатанизме (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и поедании детей.

В феврале правительство США опубликовало документ из файлов Эпштейна, в которых сказано, что Дедженерес забрала тело актрисы Энн Хеч после ее кончины и положила ее в морозильную камеру с целью потом съесть.

Издание ufospace.net отметило, что в материалах действительно есть отсылки к крайне тяжелым обвинениям — включая упоминания каннибализма, ритуалов и жертвоприношений. Однако эти утверждения взяты из показаний отдельных свидетелей (часто анонимных или с сомнительной репутацией) и не подтверждены судебными решениями. В официальных документах нет прямых доказательств каннибализма телеведущей.

