Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Мэл Гибсон обвинил известную телеведущую в каннибализме

Актер Мэл Гибсон призвал наказать телеведущую Эллен Дедженерес за каннибализм
imdb.com

Австралийский актер и режиссер Мэл Гибсон обвинил телеведущую Эллен Дедженерес в каннибализме. Его слова передает The People.

Гибсон призвал совершить над Дедженерес высшую меру наказания после того, как ее имя появилось в файлах Эпштейна. Он назвал телеведущую настоящим злом, обвинил в сатанизме (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и поедании детей.

В феврале правительство США опубликовало документ из файлов Эпштейна, в которых сказано, что Дедженерес забрала тело актрисы Энн Хеч после ее кончины и положила ее в морозильную камеру с целью потом съесть.

Издание ufospace.net отметило, что в материалах действительно есть отсылки к крайне тяжелым обвинениям — включая упоминания каннибализма, ритуалов и жертвоприношений. Однако эти утверждения взяты из показаний отдельных свидетелей (часто анонимных или с сомнительной репутацией) и не подтверждены судебными решениями. В официальных документах нет прямых доказательств каннибализма телеведущей.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн просил о свидании со звездой «Дьявол носит Prada».

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!