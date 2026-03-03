Малахов опубликовал переписку с Умаром Джабраиловым

Телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале почтил память бизнесмена Умара Джабраилова.

Малахов опубликовал переписку с Джабраиловым, в которой бизнесмен призывал к любви и миру. Предприниматель также приглашал телеведущего к себе в гости, а также на частное мероприятие.

«Очень грустно… Листаю нашу переписку сквозь года…. Умар, ты всегда был человеком широкой души и умел удивлять…» — поделился шоумен.

2 марта Джабраилова нашли без сознания в Москве. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного мужчину обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице), рядом с ним лежал пистолет. В больницу его доставили около трех часов ночи, реанимационные действия не помогли.

3 марта с Джабраиловым простились в Чечне. Подробнее о жизни бизнесмена — в материале «Газеты.Ru».

