Михаил Галустян сыграет опасного преступника в болливудской комедии

Комики Демис Карибидис и Михаил Галустян сыграли в российско-индийском фильме «Королек моей любви». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Комедия выйдет в кинопрокат 1 апреля. По сюжету полицейский Рамаш (Демис Карибидис) вступит в противостояние с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян). События приобретают неожиданный поворот, когда герои узнают, что они – братья. Мужчины решают расследовать свое разлучение и узнают, что в деле замешан покровитель города Сандурлаем.

Съемки проекта проходили в Индии — в реальных дворцах и исторических кварталах городов Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В проекте участвовали актеры и специалисты из России, Индии, Китая, Колумбии и США. Индийский хореограф Джей Кумар поставил танцы для фильма. За режиссуру отвечал автор проектов «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг.

В ролях: Адила Рагимова, Альбина Кабалина, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева, Владимир Майсурадзе, Саша Бугин, Андрей Москвичев, Виктор Захаров, Васант Балан.

Вайсберг отметил, что «Королек моей любви» получился эффектным, ярким и уникальным проектом.

«Болливуд — это особый киноязык, связанный у многих с детством, с яркими эмоциями и масштабом, и для меня, как для комедийного режиссера, было уникальной возможностью поработать с этим стилем в доброй, ироничной форме. Мы старались сделать оммаж классическому жанру масала, но рассказать историю современным киноязыком — с масштабными танцевальными сценами, трюками и нашим фирменным юмором», — поделился режиссер.

Ранее Галустян вышел в свет с новой возлюбленной.