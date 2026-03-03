Рэпера FACE штрафовали на 250 тысяч рублей

FACE заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах

Российского рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом), настоящее имя Иван Дремин, заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана в Telegram-канале.

В сообщении имя музыканта не уточняется. Там говорится, что в 2023–2024 годах уфимскими судами его неоднократно приклекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

В период с апреля 2024 года по июнь 2025 года Дремин, находясь за пределами РФ, размещал в открытом доступе в соцсетях и мессенджерах различные материалы (музыкальные композиции, анонсы мероприятий) без указания на то, что они распространяются иностранным агентом, заявили в пресс-службе судов.

«Приговором мирового судьи подсудимый заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием профилей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В декабре 2024 года FACE объявляли в розыск из-за неуплаченных штрафов в размере 125 тыс. рублей.

