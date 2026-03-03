Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Рэпера FACE штрафовали на 250 тысяч рублей

FACE заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российского рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом), настоящее имя Иван Дремин, заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана в Telegram-канале.

В сообщении имя музыканта не уточняется. Там говорится, что в 2023–2024 годах уфимскими судами его неоднократно приклекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

В период с апреля 2024 года по июнь 2025 года Дремин, находясь за пределами РФ, размещал в открытом доступе в соцсетях и мессенджерах различные материалы (музыкальные композиции, анонсы мероприятий) без указания на то, что они распространяются иностранным агентом, заявили в пресс-службе судов.

«Приговором мирового судьи подсудимый заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием профилей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В декабре 2024 года FACE объявляли в розыск из-за неуплаченных штрафов в размере 125 тыс. рублей.

Ранее против рэпера Ганвеста возбудили административное дело о пропаганде наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!