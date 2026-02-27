«Вылетели и заполнили комнату»: Семенович получила «безумный» подарок на 8 Марта

Певица Анна Семенович призналась, что очень любит получать подарки на 8 Марта. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что получала и очень необычные презенты – самым «безумным» стал случай, когда ей подарили коробку с бабочками.

«Мне подарили коробочку с живыми бабочками и цветами. Это было что-то невероятное, когда они вылетели из коробки и заполнили собой всю комнату. Я пищала от счастья и неожиданности», — рассказала артистка, добавив, что этот подарок от фаната стал для нее самым запоминающимся.

Также Семенович рассказала, что считает лучшим подарок, который сделала себе сама – это золотой микрофон с драгоценными камнями. Такие есть только у мировых поп-див, подчеркнула звезда.

До этого певица и телеведущая Валя Карнавал рассказала, что считает лучшим подарком на 8 Марта тот, который будет дарить эмоции и впечатления. Она посоветовала мужчинам подарить билеты на концерт, в SPA-салон или небольшое путешествие. А балерина Анастасия Волочкова призналась, что самыми необычными подарками к 8 Марта в ее жизни были самолет цветов и калейдоскоп для остановки мыслей.

