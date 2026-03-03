Фильм с Charli XCX не покажут в России

Отменен прокат фильма «Момент» на территории России и в странах СНГ

Фильм с британской певицей Charli XCX в главной роли «Момент» не покажут в России. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил прокатчик — компания «Русский репортаж».

По словам представителей дистрибьютора, прокат фильма «Момент» на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится по не зависящим от компании причинам.

«Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — прокомментировали отмену проката в «Русском репортаже».

По сюжету фильма, поп-звезда, прообразом которой стала Charli XCX, готовится к своему первому масштабному турне. Она ищет баланс между публичным образом и внутренними стремлениями. Певица называет главную героиню «адской версией» самой себя.

В феврале певица оказалась в центре скандала на Берлинском кинофестивале. Она приняла участие в афтепати смотра, которое организовала российская диджейка Анастасия Шевцова, известная под псевдонимом Petit. Среди гостей вечеринки также были режиссер Гаспар Ноэ и продюсер Илья Хржановский (признан в РФ иностранным агентом). После украинские активисты раскритиковали певицу за участие в афтепати.

В ответ Charli XCX заявила, что ни ей, ни ее команде не было известно о российских организаторах вечеринки в Берлине, и выразила солидарность с народом Украины.

Ранее Мелании Трамп отказали в прокате ее фильма в Южной Африке.