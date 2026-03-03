Размер шрифта
Новая книга автора бестселлера «Четвертое крыло» выходит в России

Новый роман писательницы Яррос «Все, что мы не завершили» вышел на русском языке
Издательство «Азбука»

В «Строках» и «Азбуке» впервые на русском выходит международный бестселлер — роман Ребекки Яррос «Все, что мы не завершили». Об этом издательства сообщили «Газете.Ru».

В книге сплетаются две истории настоящей любви, преодолевающей все препятствия, — современная и времен Второй мировой войны. Второй по популярности сентиментальный роман писательницы выходит на русском языке стартовым тиражом в 10 тысяч экземпляров;

По сюжету Джорджия Стантон пережила тяжелый развод и теперь должна начать жизнь заново. Вернувшись домой в Колорадо, она сталкивается с автором бестселлеров Ноем Гаррисоном, самодовольным и собирающимся закончить роман ее прабабушки Скарлетт Стантон. Впрочем, одно дело — придумать удачный финал для романа легендарной писательницы, и совсем другое — справиться с ее красивой, упрямой и циничной внучкой Джорджией.

Вместе читая рукопись и переписку времен Второй мировой войны, мужчина и женщина начинают понимать, почему Скарлетт так и не закончила свой роман. Эта книга основана на реальных событиях, на истории великой любви Скарлетт и военного летчика, и финал у этой истории отнюдь не счастливый. Джорджия намерена не повторить прабабушкиных ошибок, даже если Ной поплатится своей карьерой.

Любопытно, что муж Ребекки Яррос — вышедший в отставку пилот военного самолета, поэтому сцены военных действий и распорядка дня служащих сверены с его настоящим опытом, а любовь и разлука автору знакомы не понаслышке.

Роман планирует экранизировать компания Lionsgate. Продюсером выступит Тодд Либерман, известный по работе над популярными фильмами «Дивергент, глава 2,3», «Предложение», «Белая птица: Новое чудо», «Горничная», «Чудо»). Сценаристом станет Арам Ашель, работавший над фильмами «Прицесса Монако» и «Министерство неджентльменских дел».

Во всех книжных России и на сервисе «КИОН Строки» книга выходит 3 марта 2026 года.

Предыдущий вышедший на русском роман Ребекки Яррос «Ониксовый шторм» возглавил Всероссийский книжный рейтинг по итогам первой половины 2025 года.

Ранее издательство АСТ анонсировало выход темного романтического фэнтези британской писательницы Калли Харт «Ртуть».

 
