Жена Тарасова вышла в свет в платье с глубоким декольте

Модель и блогерша Анастасия Костенко вышла в свет вместе с мужем, бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым. Это стало известно «Газете.Ru».

Костенко и Тарасов посетили конкурс красоты BRICS. Модель надела на мероприятие платье цвета фуксия с глубоким декольте. Она дополнила образ серебряными браслетами и колье с драгоценностями. Ее муж вышел в свет в черном смокинге с белой рубашкой.

БРИКС 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей.

Ранее Дмитрий Тарасов признался, что забыл свою первую любовь.